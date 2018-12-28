KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı.

Kayseri'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir kişinin davranışı büyük takdir topladı. Adının 'Yusuf' olduğu öğrenilen kişi, Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizledi. Görenleri duygulandıran olay, cep telefonuyla görüntülendi.



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