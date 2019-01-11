Ataşehir’de öğrencilerin tasarladığı merkez yapılacak

İSTANBUL, () - ATAŞEHİR Belediyesi’nin Doğu Ataşehir’de kuracağı merkezin tasarımını Yeditepe Üniversitesi öğrencileri hazırlıyor. İçerisinde müze ve tiyatro salonunda bulunacağı merkezin tasarımı 22 proje içerisinden seçilecek.

Ataşehir Belediyesi’nin Doğu Ataşehir’de kuracağı merkezin tasarımı için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin katıldığı bir yarışma düzenlendi.Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Gülsen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından akademisyenlerden ve belediye yetkililerinden oluşan jüri öğrencilerin projelerini anlattıkları sunumlarını dinlediler.

“İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTADIR”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Ataşehir Belediyesi’nin vizyonunda katılımcı belediyecilik, halkla birlikte ve halkla yönetme vardır. Bunun için de üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği önemli bir yer tutmaktadır. Ataşehir’deki kültürel aktiviteleri, kültürel alanları tasarlarken hem üniversitelerin hem de halkın görüşlerini alarak ortak bir konsorsiyumla hareket etmek istedik” dedi.

“BİRLİKTE KARAR VERDİĞİMİZ BİR PROJE”

Projeyi hazırlayan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan, “Doğu Ataşehir bölgesinde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda bir tiyatro ve müze alanı olarak kullanılmak üzere iki konsepti iç içe geçiren bir proje hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında öğrenciler 22 projeyle bir sunum hazırladılar. Ve bu projeler üzerinde uzun süre çalıştılar. Buradaki hedefimiz gençlerin fikirleri, üniversitelerin görüşleri ve aynı zamanda bölge halkının da isteklerini değerlendirerek birlikte karar verdiğimiz bir proje hazırlamaktı” dedi.

“ÖĞRENCİLER ARAŞTIRMALAR İLE DOĞRU ANALİZLER YAPTI”

Jüri üyelerinden İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Arbay, yarışma kriterlerinin 3’üncü sınıf öğrencilerinin teknik bilgilerinin yeterliliğine göre belirlendiğini ve öğrencilerden özgün ve yaratıcı bir düşünme becerisi beklediklerini ifade etti.

Diğer Jüri üyesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Aslı Akyıldız Hatırnaz ise, “Ataşehir Belediyesi yetkilileri öğrencilerimizi projeyle ilgili bilgilendirip beklentilerini ilettiler. Takip eden süreçte üniversitemizin tiyatro bölüm başkanından tiyatro salonlarından beklentiler, sahne, ses ve ışık düzeni hakkında bilgiler aldık. Öğrenciler kendileri de hem mimari, hem tiyatro hem de ilçe hakkında araştırmalar yapıp doğru analizler yaptılar” dedi.

“SERBEST DÜŞÜNEBİLMELERİNİ İSTEDİK”

Yarışma süreci hakkında bilgi veren Proje Hocası Ferhunde Erk ise “Bu projede çalışırken çok büyük keyif aldığımızı söylemek istiyorum. Öğrencilerimiz için çok güzel bir sinerji oldu, güzel bir yarış içerisine girdiler. Öğrencilerimizi tüm kısıtlamalardan kurtarıp, serbest düşünebilmelerini istedik” diye konuştu.

Projedeki yarışmaya katılan Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi öğrencisi Dilara Pirinçcioğlu, “Ekip arkadaşım Nilüfer Taşkın’la çok çalıştık. Onun ayrı yetenekleri ve teknik bilgilerimizi birleştirerek güzel bir proje tasarladık. Umarım projemiz seçilir” dedi.

Jüri değerlendirmesi Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle açıklandıktan sonra Ataşehir Belediyesi seçilen projenin yapımına başlayacak.