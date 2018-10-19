Ataşehir'de sahte cinsel ilaç imalathanesine operasyon

Gamze ŞİMŞEK Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL,()

ATAŞEHİR'DE bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte cinsel ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de Yeni Sahra Mahallesi'nde bir depoda cinsel içerikli hap üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın düzenlendi. Baskında çok miktarda sahte cinsel hap ile kimyasal maddeler ele geçirildi. Baskında sahte hapların yanı sıra çok miktarda çikolata da bulundu. Gözaltına alınan Y.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

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