Ataköy'de "Millet Parkı" havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)

Ataköy'de "Millet Parkı" havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER/ İSTANBUL, () İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

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