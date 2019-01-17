Asena, gelinlikle son yolcuğuna uğurlandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar eden üniversite öğrencisi Asena A.(22), üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Asena A., Adalet Mahallesi'ndeki evinin odasında, dün kendisini iple tavana asarak intihar etti. Ailesi tarafından asılı halde bulunan üniversiteli genç kızın, bir süredir psikolojik sorunları olduğu bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Asena A.'nın otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırılan cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak, Sarayköy ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi'ne götürüldü. Asena A. için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Hikmet A. ve anne Hatice A., tek çocukları Asena'nın gelinlik serilen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Asena A. kılınan cenaze namasının ardından Hasköy Mahallesi Mezarığı'nda toprağa verildi.

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