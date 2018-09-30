Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü turizme kazandırılacak

Aytekin KALENDER/ARTVİN, () - ARTVİN'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde bulunan, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bıraktıran Karagöllere bir yenisi daha eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.

Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde, çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli- yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentin bağrında barındırdığı Karagöller'in turizme önemli katkılar sağladığını belirterek, bu göllere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Doğanay, "Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır. Böylece başta ilçemiz olmak üzere ilimizdeki turizm hareketliliğini artırarak, yöre insanının turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: KARAGÖL'ÜN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR

Murgul'un turizm noktasında keşfedilmeyi beklediğini kaydeden Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ise "Murgul, içerisinde inanılmaz güzellikleri barındıran bakir bir ilçedir. Artvin’de Karagöllerimiz meşhurdur. Murgul ilçemize bağlı Damar köyünde bir Karagöl'ümüz var. Bizim Karagöl'ümüz diğerlerine göre daha farklı özellikleri barındırıyor. Bu alanı turizme kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Kokolet Vadimiz ve Gemkaya'mız var. Çok güzel yaylalarımız var. Herkesi ilçemizdeki doğal güzellikleri göremeye davet ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI