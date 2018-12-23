Artvin'de av turizmi başladı, sezonun ilk yaban keçisi avlandı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrası av turizmi sezonu açıldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, bölgedeki sezonun ilk yaban keçisi avlandı. Avcılar, vurdukları keçiyle fotoğraf çektirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yapıldı. Çalışmayla bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlenirken, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede, korumaya alınan av hayvanlarından üreme yeteneğini yitirmiş olan, 8 yaş üstü erkek cinslerinin avlattırılması amacıyla av turizmi sezonu başlatıldı.

Sezon kapsamındaki belirli sayıda avlanmada; avcılardan elde edilen gelirlerin yüzde 40 ile yüzde 70'inin, hayvanın vurulduğu köy ve civar köylerde yaşayanlara dağıtılacağı belirtildi. Yusufeli ilçesi İşyan köyü kırsalında avcılar, sezon içinde, rehberler eşliğinde ilk kez avlandı. Avcılar, vurdukları yaban keçisinin boynuzlarından tutarak, fotoğraf çektirdi.

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