Arsenal’i Satın Almak İsteyen Spotify’in Kurucusuna Ret Geldi

Ek, Arsenal'in reddine ilişkin "yanlış" raporlara cevaben ihale yapıldığını kamuoyuna açıkladı; teklifin 1.8 milyar £ civarında olduğu söyleniyor; Ek, Kroenkes'in reddine rağmen ilgilenmeye devam ettiğini söylüyor.

Daniel Ek, Arsenal'in sahiplerinin Premier Lig kulübünü satın alma teklifini geri çevirdiğini iddia ediyor.

Spotify'ın kurucu ortağı, bu hafta başında 1.8 milyar £ civarında olduğu söylenen bir teklifte bulunduğunda ısrar ediyor. Cumartesi günü erken saatlerde Arsenal'in davayı reddettiğini söyleyen haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Ek, "Bugün Arsenal futbol kulübü için teklif vermediğime dair yanlış raporlar çıktı" dedi. "Kaydı düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

"Bu hafta hem (Yönetici) Josh Kroenke'ye hem de bankacılarına taraftar sahipliği, yönetim kurulunda temsil ve taraftarlar için altın payı içeren bir teklif yapıldı.

"Paraya ihtiyaçları olmadığını söylediler. Kararlarına saygı duyuyorum, ancak bu durum değişirse ilgilenmeye ve hazır olmaya devam ediyorum."

Topçuların sahipleri Stan ve Josh Kroenke, şirketleri Kroenke Sports Enterprises (KSE) aracılığıyla kulübün satılık olmadığını ve Ek'in ilgisiyle ortaya çıkmasından bu yana hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

Kulübün iptal edilen Avrupa Süper Ligi projesine dahil olmasının ardından taraftarlar Emirates dışında protesto gösterisi yaparken, İsveçli milyarder onları satmaya ikna etmek için "çok ikna edici bir teklif" yapacağını söyledi.

İlk teklifinde başarısız olduktan sonra, Sky Sports News'e Ek'in hala Arsenal'i satın almak ve taraftarlara kulübün işleyişinde anlamlı bir söz ve etki vermek istediği söylendi. Arsenal Destekçileri Vakfı (AST), 38 yaşındaki çocukla yapıcı bir toplantı yaptıklarını söylüyor.

Ek ayrıca Arsenal efsaneleri Thierry Henry ve Dennis Bergkamp tarafından destekleniyor ve Henry geçen ay Sky Sports'a Ek'in "şimdi dinlemesi gereken" Kroenkes'e ulaştığını doğruladı.

Henry Monday Night Football'a "Bir çok insan mal sahibinin çıkmasını istediklerini söyleyerek çığlık atıyor" dedi. "Taraftarları içeren bir çözüm sunmaya ve kulübün DNA'sını geri almaya çalışıyoruz."