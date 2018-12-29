Arka Sokaklar dizisi oyuncularından Öykü için çağrı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR’de nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlayan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için zaman daralıyor. 2 ay içerisinde kök hücre nakli olması gereken Öykü’ye uygun ilik henüz bulunamazken, minik kız için 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncularından da çağrı geldi. Oyuncular, Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kan bağışı yapılmasını istedi.

Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı çiftinin ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin için zaman daralıyor. 2 ay içerisinde nakil olması gereken Öykü’ye Türkiye’nin her yerinden destek geldi. Ancak tüm çabalara rağmen uygun donör bulunamadı. Tedavi nedeniyle İzmir’den Antalya’ya giden Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti, burada da kampanyalarını aralıksız sürdürüyor. 2 ay içerisinde Öykü Arin’e yüzde 100 uyumlu donör bulunmadığı takdirde, yüzde 50 uyumu bulunan anne ve babadan nakil yapılacak. Minik kız için Türkiye’nin birçok kentinde kan bağışı kampanyaları devam ediyor. Aynı zamanda Kanada, ABD, Fransa ve Almanya'da Kızılhaç ve gönüllü kuruluşlar tarafından başlatılan kampanyalarla da Öykü Arin için donör arayışı sürüyor.

‘ÖYKÜLERİN MUTLU SONU OL’

Öykü Arin’e uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyalara Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizinin oyuncularından da destek geldi. Oyuncular, çektikleri video ile Öykü Arin ve lösemili çocuklar için kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Dizinin ‘Rıza Baba’ karakterine can veren oyuncularından Zafer Ergin, "Çocuk dediğin şey, başlı başına bir umutken, umutsuz kalmak olur mu?" derken, komiser Hakan Çınar rolü ile ünlenen Ozan Çobanoğlu da, "Çocuklara dair bir öykü mutsuz biter mi? Hayır, bitmesin" dedi. Oyuncu Alp Korkmaz da, hiçbir çocuğun, gelecek hayalinden mahrum kalmaması gerektiğini söyleyerek, donör olunması için çağrıda bulundu ve "Donör olun, hayat olun, mutlu olun" dedi. Dizinin sevilen oyuncularından Selin Koçoğlu ismi ile bilinen Oya Okar ise, "Gel donör ol, umut ol, hayat ol. Sadece Öykü Arin’in değil bütün Öykülerin mutlu sonu ol" diye konuştu. Oyuncu Şevket Çoruh, "Gel donör ol, hayat ol, umut ol" mesajı verirken, oyunculardan Özgür Ozan da, donör olunması çağrında bulundu.

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