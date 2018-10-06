Arızalanan otomobili el birliğiyle kaldırıp yolu açtılar

TOKAT’ta bulvar üzerinde arıza yapan yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobil, sıkışan trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından el birliğiyle yerinden kaldırılıp park alanına kondu.Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde Tarihi Ali Paşa Hamam önünde arıza yapan otomobil nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Otomobil, motor arızası nedeniyle hareket ettirilemeyince, yolda uzun kuyruklar oluştu. Bir grup vatandaş, araçlarından inerek otomobili bulunduğu yerden elleriyle kaldırıp trafiği açtı. Vatandaşların yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki otomobili kaldırarak park alanına taşıdı. O anlar, bölge esnafından Bünyamin Akıncı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıt sırasında Akıncı'nın; "İşte Türk'ün zekası, el birliği ile araç nasıl park edilir. Şekil 'A' daki gibi görüyoruz. Park böyle yapılır. Araç arıza yaptığında el birliği ile aracı park ettiler" dediği görüldü.Akıncı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.

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