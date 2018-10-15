Arda Turan ve Berkay Şahin olayına ilişkin jet iddianamenin detayları...

Özden ATİK/İSTANBUL,()-FUTBOLCU Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olayla ilgili savcılığın, 5 gün içinde hazırlayarak mahkemeye gönderdiği iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede, Arda'nın silahının ateşlenmesine neden olayın detayına yer verildi. İddianameye göre, Berkay'ın "Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da silahı yere doğru ateşlediği anlatıldı. Öte yandan Arda'nın kullandığı tabancanın ise ruhsatsız olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre, Berkay'ın eşiyle 10 Ekim 2018 günü gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay'ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu belirtildi. Özlem Şahin mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın, Şahin'in yanına giderek omzundan dürttüğü ve "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Özlem Şahin'in bunu eşine anlatması üzerine Berkay'ın tanık Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız" dediği anlatıldı. Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşanması üzerine olay mahallinde bulunan kişilerce Berkay'ın uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

BERKAY: "HATANI KABUL EDECEKSİN"

Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü, saat 06.20 sıralarında Turan'ın, Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye yanında 6-7 kişiyle gittiği, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Berkay ile hastanenin içindeki bir odada görüştükleri kaydedildi. Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız "Glock" marka tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği ve silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatıldı.

ARDA'NIN SİLAHI RUHSATSIZ ÇIKMIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Berkay'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde, kırığın hayat fonksiyonlarına orta derecede etkili olacak şekilde yaralandığı kaydedildi. Arda Turan'ın olay sırasında kullandığı tabancanın kriminal incelemesinde ruhsatsız olduğu kaydedildi.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Berkay Şahin hakkında ise, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederse Arda Turan, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklar.



ARDA'YI "SİLAHLA TEHDİT" SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK

Öte yandan, Arda Turan'a yönelik olarak şüpheliler Berkay Şahin, Onur Ürkmez ve Hüseyin Aydeniz hakkında "Silahla tehdit" suçundan açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.