Arda Turan ve Berkay hakim karşısında (2)

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul,

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı.

ARALARINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ OTURDU

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan ile Berkay'ın arasına adliyenin özel güvenlik görevlisi oturdu. Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti.

"AYLIK GELİRİM BİN LİRA"

Kimlik tespitinde Arda Turan, "Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro" dedi. Berkay ise, "Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira" diye konuştu.

"ÖZÜR DİLEYECEK"

Berkay savunmasına, "Arda Turan hatasını kabul edecek özür dileyecek" şeklinde konuştu. "Kendisi yeni baba oldu, ben çocuğundan bir saat bile ayrı kalmasını istemem" diyen Berkay, "Yaptığı terbiyesizliği kabul edecek" ifadesini kullandı.

"SİLAHI EVDEN ALMADIM, ARABADAYDI"

Berkay Şahin'in avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise " Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diye cevap verdi.

Bu arada Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

"DAVAYA KONU SÖZLERİ ÖZLEM'E SÖYLEMEDİM"

Arda Turan ise "Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Berkay'ın eşi ve ailesiyle ilgili böyle bir şeyin içinde olmadım. Konuşma sırasında Berkay bana 'y...' dedi şikayetçiyim. Davaya konu sözleri Özlem'e söylemedim" dedi

"ALLAHIN HUZURUNDA HERKES HESAP VERECEK"

Bunun üzerine Berkay Şahin'in avukatı, "Özlem hanımı tanımadığınız söylediniz. Sizce neden böyle bir iftira atsın?" diye sordu.

Arda Turan söz alarak "Başkalarının hayatları nasıl ilerler ben bilemem. Onun cevabı müvekkillerinize sorun" dedi.

Özlem Şahin de " Olay gecesi Arda Turan, 'Çok güzelsin. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım' dedi . Arda Turan alkollüydü. Oradan uzaklaştım. Ben kimseye iftira atmadım. Benim bir çocuğum var, biri de karnımda. Allahın huzurunda herkes hesap verecek, şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

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