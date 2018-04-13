Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, hafif ticari aracın yazılan 'Çaybulans' ve 'İçiş üstünlüğü' yazıları, görenleri gülümsetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan 55 EJ 267 plakalı kamyonetin arkasına yazılan yazı dikkat çekti. Aracın arkasında yazan 'Çaybulans' ve 'İçiş üstünlüğü' yazıları okuyanlar gülümsedi.
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Araçtaki 'Çaybulans' yazısı gülümsetti
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, hafif ticari aracın yazılan 'Çaybulans' ve 'İçiş üstünlüğü' yazıları, görenleri gülümsetti. Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan 55 EJ 267 plakalı...
Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, hafif ticari aracın yazılan 'Çaybulans' ve 'İçiş üstünlüğü' yazıları, görenleri gülümsetti.
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