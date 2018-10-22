Aracın otoparka bırakılma anı kamerada

İSTANBUL, () DİPLOMATIK plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () DİPLOMATIK plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor. (FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () DİPLOMATIK plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor.
(FOTOĞRAF)