Araç Piyasasında Sular Durulmuyor!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı yeni verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılının Mart ayına göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde en yüksek satışa ulaşıldı.

Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılının aynı zamanları ile kıyaslandığı zaman, ilk 3 ayda %60'lık büyüme yaşayarak 198 bin 600 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari satışlarının 96 bin seviyesinin üzerine çıktığı mart ayı ile beraber bu yılın ilk çeyreği, bütün zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) düzenlediği online basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2021 yılının mart ayı ve ve ilk 3 ayın otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Yapılan toplantıda açıklanan rakamlara göre en fazla seviye ulaşılan 2021 yılı mart ayı ile beraber bütün zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyreği de böylece gerçekleşmiş oldu. 2021 yılı Ocak-mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 198 bin 660 adet satış gerçekleşti ve 2020 yılının aynı dönemine göre %59.7 oranın ile büyüme sağladı. Yalnızca otomobil satışları ise % 57 artarak 156 bin 464 adete buluşurken, hafif ticari araç pazarı ise %70.3 artış yaşayarak 42 bin 196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 mart ayında 2020 yılının aynı ayına göre %92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları ise %91.4 artış yaşayarak 76 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %98.3 ulaşarak 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 senelik mart ayı ortalama satışlarına göre % 42.8 büyüdü. On yıllık mart ayı ortalama satışlara göre otomobilde %49.6, hafif ticarilerde %21.8 oranında yükseliş yaşadı.