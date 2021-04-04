Araç Piyasasında Sular Durulmuyor!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı Yeni verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

Araç Piyasasında Sular Durulmuyor!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı yeni verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı  2020 yılının Mart ayına göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. 2021 yılının  ilk çeyreğinde  en yüksek satışa ulaşıldı.

Türkiye otomotiv pazarı  2020 yılının aynı zamanları ile kıyaslandığı zaman, ilk 3 ayda %60'lık büyüme  yaşayarak 198 bin 600 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari satışlarının 96 bin seviyesinin üzerine çıktığı mart ayı ile  beraber bu yılın ilk çeyreği,  bütün zamanların en yüksek  seviyelerine  ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) düzenlediği online basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 2021 yılının mart ayı ve ve ilk 3 ayın otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Yapılan toplantıda açıklanan rakamlara göre  en fazla seviye ulaşılan  2021 yılı mart ayı ile  beraber bütün zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyreği de böylece gerçekleşmiş oldu. 2021  yılı Ocak-mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 198 bin 660 adet  satış gerçekleşti ve 2020 yılının  aynı dönemine göre %59.7 oranın ile  büyüme sağladı. Yalnızca otomobil satışları ise % 57 artarak 156 bin 464 adete  buluşurken, hafif ticari araç pazarı  ise %70.3  artış yaşayarak 42 bin 196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı  2021 mart  ayında  2020 yılının aynı ayına  göre %92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları ise %91.4  artış yaşayarak 76 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %98.3  ulaşarak 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 senelik mart  ayı ortalama satışlarına göre % 42.8 büyüdü. On yıllık mart  ayı ortalama satışlara göre otomobilde %49.6, hafif ticarilerde %21.8 oranında yükseliş yaşadı.

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