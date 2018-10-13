Araç çarpan ayıya tedavi

VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayıya jandarma ekipleri sahip çıktı. Yaralı ayı, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Çaldıran'da Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlek çeken ayı ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerinin yardımıyla ayıyı uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikten sonra tedavi etmek üzere Van'a getirdi. Ayının yapılacak tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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