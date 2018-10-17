Ara Güler hastaneye kaldırıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı. Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki...

Ara Güler hastaneye kaldırıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.
Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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