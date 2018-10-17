Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.
Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ara Güler hastaneye kaldırıldı
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı. Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler'in yoğun bakım ünitesindeki...
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hastaneye kaldırıldı.
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