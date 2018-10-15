Antik kent üzerine inşa edilen AVM, törenle açıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık 'Myrleia Antik Kenti' üzerine inşa edilen alışveriş merkezi (AVM), 'İmar Barışı' başvurusu yapılarak Yapı Kayıt Belgesi alınmasının ardından törenle hizmete açıldı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, tören sırasında AVM önünde toplanıp döviz ve sloganlarla protestoda bulundu.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 2010 yılında yüzey çalışmaları sırasında yoğun seramik parçalarına rastlanan Mudanya liman mevkisindeki alanı, 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtı. Bir firma da 2012 yılında bölgede AVM inşaatına başladı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, incelemeleri ardından inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Yargı sürecinde el değiştiren AVM'nin yeni sahibi firma, 4 bin 630 metrekaresi kapalı, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için 'İmar Barışı' başvurusu yaparak Yapı Kayıt Belgesi aldı.

TÖRENLE AÇILDI

'Yapı Kullanma Ruhsatı' karşılığı olan izin belgesinin Mudanya Belediyesi'nden alınmasının ardından temizlik çalışmalarını da tamamlayan firma, AVM'yi hizmete açtı. 7 milyon dolara mal olan ve zemin kat üzerine çelik konstrüksiyondan yapılan AVM'nin açılış törenine, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve vatandaşlar katıldı.

'BELEDİYEDEN ALINAN RUHSATLA AÇILMIŞTIR'

AVM'yi işletmeye açan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, merkezin, 2012 yılında yasalar çerçevesinde sit alanı üzerine inşa edildiğini söyleyerek, "Bina bitmiş, anahtar teslim hale gelmişti. Daha sonra mahkeme süreçleri devam etmiş ve 2018 yılında devlet, 'Benim vatandaşım mahkemelerle uğraşmasın. Yıkım cezası bile olsa, para cezası bile olsa hepsini affediyorum, gelin ruhsatını vereyim' demiş ve ruhsatını vermiş. Bu alışveriş merkezi de bugün yasalara dayanarak Mudanya Belediyesi'nden alınan ruhsatla açılmıştır" dedi.

'105 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Türkiye'de ve Bursa'da yatırımlara devam edildiğini ifade ederek, "Dünyanın ve dolayısıyla Türkiye'nin sıkıntıyı, krizi konuştuğu bir dönemde, belki birçok ülkede yatırımların durdurulduğu, geri çekildiği, sosyal patlamaların yaşandığı bir dönemde Allah'a hamdolsun bizim ülkemizde ve şehrimizde yavaştan da olsa yatırım ve atılımlar devam ediyor. Burada çok değerli iş adamlarımızı görüyorum. Bursa bugünlere geldiyse iş âleminin katkıları yadsınamaz bir gerçekliktir. Burada güzel bir yatırım var ve 105 kardeşimiz istihdam olacak. 105 istihdam 105 aile demektir. Buna vesile olanlara yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek AVM'nin açılışı yapıldı.

DOĞADER'DEN TEPKİ

Tören sırasında DOĞADER üyeleri ise AVM'ye protesto etti. AVM önündeki otoparkta toplanan grup, ellerinde dövizlerle tepkilerini gösterdi. Basın açıklamasını okuyan dernek üyesi Caner Gökbayrak, "4-5 yıldır mücadele yürütüyoruz. Davalar açtık. Ne yazık ki çeşitli adaletsizlikler sonucu bu market tamamlandı. Davamız devam ediyordu, ancak 'imar affı' rezaletinden yararlandılar. Şu an antik kent üzerine kurduğu AVM'nin açılışını yapıyor. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar çok fazla. 2 bin 700 yıllık bir tarihe sahip olan bu alanın korunmasını talep ediyoruz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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