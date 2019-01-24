Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (9)

HORTUM ANINI GÖRMÜŞ

Antalya'nın Finike ilçesinde hortum anını gördüğünü anlatan Ramazan Eken, "Hortum çıktığı anda çok yakın bir yerdeydim. Hortum denizden çıktı. Sahilde bulunan ASAT Hizmet Birimi ve İtfaiye Hizmet Birimi'ndeki araçlar ve insanlara zarar verdi. 3 kilometre ileriye gitti. Oradaki portakal ve narenciye ağaçlarına zarar verdi" dedi.

'30 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ'

Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Ergün Baysal ise "Finike'de saat 13.40 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde hortum faciası oldu. 1'i ağır olmak üzere 5 vatandaşımız yaralandı. Hastalarımız tedaviye alındı. Hortum direkt Büyükşehir Belediyemizin araç ve binasını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 araç zarar gördü. Dolu yağışına bağlı olarak tarımsal alanlarda zarar var. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yapacak" diye konuştu.

200 METRE UÇURDU

ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada hortumun çıktığı belirtildi. Hortumu fark eden çalışanlar, koşarak, uzaklaşmaya çalışırken, işçilerden Devrim Bayram Demir'in (35) hortuma kapılıp, havalandığı kaydedildi. Hortumun, Demir'i yaklaşık 200 metre uçurduktan sonra yere düşürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürüldü. Devrim Bayram Demir'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ramazan Küçükada ise aracıyla yolda giderken, hortuma kapıldı. Küçükada, metrelerce havalandıktan sonra refüje düşen ve hurdaya dönen otomobilinde yaralandı. Ambulansla Kumluca'daki özel hastaneye götürülen Ramazan Küçükada da kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sırasında yaralanan Mustafa Gökbelen (63), Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Şimşek (43), Mehlika Şehime Bülbül (57) de Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

BİR KIZINI KAZADA KAYBETMİŞ

Kemer'de, denizde oluşan hortumun park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi'ne uçurduğu olaydan yaralı kurtulan ve araçtaki kızı Kader Buse Acar kaybolan Ayla Akın'ın, bir kızının da bir süre önce Çamyuva Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dereye düşen aracı görenlerin, hızla olay yerine gittiği, bunlardan bazılarının aracı kontrol etmek için suya girdiği görüldü. Bu sırada aralarından birinin, içine girdiği aracın suyun debisiyle sürüklenmeye başladığı anlar da görüntülerde yer aldı. Bir süre aracın içinde sürüklenen kişinin, derenin içine doğru ilerlediği görüldü. İsminin Edip Reyhandalı olduğu öğrenilen kişinin, daha sonra kendi imkanları ve çevredekilerin yardımı ile sudan kurtulduğu kaydedildi.

Finike'de Sahilkent, Turunçova, Hasyurt ve Yeşilköy'de 4 bin dekarlık narenciye bahçesinde yüzde 50, 300 dekarlık sera alanında ise yüzde 20 dolayında zarar olduğu kaydedildi.

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