Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (7)

ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

Antalya'da etkili olan fırtına, Muratpaşa ilçesindeki seraları da vurdu. Muratpaşa'da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kentte fırtınayla birlikte hortum meydana geldiğini belirterek, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, "Antalya'nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara'ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike'de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca'da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike'de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Allah bundan daha kötü etmesin. Gerçekten durumumuz kötü" dedi.

Yenigöl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, "Eşime 'Bir şey tangırdadı, kasırga geliyor' dedim sonrasında eşime 'Dışarı kaç' dedim. Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var. Seralarımda maydanoz vardı. Patlıcan dikmiştik. Zararımız büyük. Buna da şükür. Allah'tan gelen bir şey daha önce de başımıza gelmişti. O zaman da yaralarımızı sarmıştık" diye konuştu.

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