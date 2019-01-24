Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (12)

BERİVAN'IN CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. Kumluca Devlet Hastanesi'ne giden Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri aileye başsağlığı dilerken, cenazenin Şanlıurfa'ya gönderilmesi işlemlerini de yakından takip etti.

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