Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)

URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ

Kumluca'da fırtınada yaşamını yitiren Berivan Karakeçili, Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac, Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berivan Karakeçili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakeçili'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Berivan Karakeçili'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.

'HORTUMUN GETİRDİĞİ DEMİR KAFASINA ÇARPMIŞ'

Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur, "Mahallemizde bugün çok büyük bir afet yaşandı. Allah bir daha bunu göstermesin. Vefat eden bir çocuk var. Portakal toplarken hortumun getirdiği demirden dolayı vefat etmiş, kafasına çarpmış. Burada vefat etti. 112 geldi ama kurtaramadılar" dedi.

'2 BİN DÖNÜME YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Saat 14.00 sıralarında çıkan hortumdan dolayı portakal toplayan bir işçimiz vefat etti. Hortumun getirdiği parçalarla isabet almış 2 de yaralımız var. Kumlucamızda 2 bin dönüme yakın hasar var. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

SERİK'TE HORTUM

Serik'te öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına Belek- Kadriye turizm yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirirken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Evlerin çatılarındaki güneş enerjisiyle ısınmayı sağlayan kazanlar ve güneş panelleriyle bazı eşyaları da uçuran hortumun Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. İlçede yağmur ve fırtına devam ederken, ara ara dolu yağışı da görüldü. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de hortum nedeniyle plastik seraların zarar gördüğü belirtildi.

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