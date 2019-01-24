Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü, 1 kayıp - Ek fotoğraflar

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü, 1 kayıp - Ek fotoğraflar

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