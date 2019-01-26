Antalya'ya inemeyen yolcu uçağı, Dalaman'a indi

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), ()- ANTALYA Havalimanı'na hava muhalefeti nedeniyle inemeyen yolcu uçağı, Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı.

Polonya merkezli Enter Air'e ait içerisinde 181 yolcusu bulunan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamadı. Pilot, en yakın havalimanı olan Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Polonya uçağı, saat 11.58'de, Dalaman Havalimanı'na indi. Yolcuların uçak içinde bekleyişinin sürdüğü, Antalya'daki hava durumunun inişe müsait olmasının beklendiği belirtildi.