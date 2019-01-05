Antalya'ya geçen yıl 13 milyon 642 bin turist geldi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2018 yılında Antalya'ya 13 milyon 642 bin turist geldiği açıklandı. Bu rakamın 12 milyon 712 bini Antalya Havalimanı'na, 350 bini Gazipaşa Havalimanı'na inerken, diğerleri ise transit ve kruvaziyer turizmle gelenlerden oluştu.Dünya turizminin öneli destinasyonlarında, Türk turizm başkenti Antalya, 2018 yılında, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti oldu. 2000'li yıların başından 2014 yılına kadar her yıl Türkiye'de en çok turist ağırlayan kent olan Antalya, 2014- 2017 yılları arasında bu birinciliğini İstanbul'a kaptırdı. 2018 yılında ise tüm zamanların rekorunu kırarak İstanbul'u yeniden geçen Antalya, toplamda 13 milyon 642 bin turist sayısıyla en çok turistin ziyaret ettiği kent oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda da 2018 yılında Antalya'yı 13 milyon 642 bin turistin ziyaret ettiği belirtildi.ANTALYA HAVALİMANI 12 MİLYON 712 BİN TURİSTAntalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği de kente en çok turistin giriş sağladığı Antalya Havalimanı'nın 12 aylık toplam rakamlarını ve milliyetlerine göre turist profilini belirledi. 2018 yılında Antalya Havalimanı da kent turizminde olduğu gibi tarihinin en yüksek yurtdışı yolcu sayısına ulaştı. Toplam 12 milyon 712 bin 603 turistin indiği Antalya Havalimanı'ndaki gelen- giden toplam turist sayısı ise 25 milyon 358 bin kişi oldu. Havalimanına iç ve dış hatlar toplam gelen- giden yolcu sayısı da tüm zamanların rekoru kırılarak ilk defa 30 milyonu aşarak 32 milyon 921 bin 814 kişi oldu.EN ÇOK TURİST TEMMUZDA GELDİAylara göre bakıldığında 2017 yılına oranla kente gelen turist sayıları ve aylık artış oranı şöyle gerçekleşti:"Ocak ayında yüzde 8 artış, 90 bin 835 kişi. Şubat yüzde 19 artış, 101 bin 696 kişi. Mart yüzde 48 artış, 265 bin 682 kişi. Nisan yüzde 35 artış, 690 bin 351 kişi. Mayıs yüzde 49 artış, 1 milyon 578 bin 108 kişi. Haziran yüzde 35 artış, 1 milyon 941 bin 782 kişi. Temmuz yüzde 22 artış, 2 milyon 188 bin 388 kişi. Ağustos yüzde 18 artış, 2 milyon 98 bin 636 kişi. Eylül yüzde 23 artış, 1 milyon 904 bin 422 kişi. Ekim yüzde 37 artış, 1 milyon 376 bin 288 kişi. Kasım yüzde 77 artış, 277 bin 85 kişi. Aralık yüzde 64 artış, 199 bin 330 kişi."RUSLAR İLK SIRADA2018 yılında Antalya'ya gelen en çok ziyaretçi, toplam turist sayısının yüzde 36.5'ine sahip Rusya'dan geldi. Antalya Havalimanı rakamlarına göre 2017 yılına göre 936 bin kişi ve yüzde 25 oranında artış gösteren Rus turist sayısı, 4 milyon 651 bin kişiye yükseldi. En çok turistin gediği ikinci ülke Almanya'dan ise 634 bin kişi, yüzde 38 artışla toplam 2 milyon 292 bin kişi geldi. Bu ülkenin toplam turist sayısındaki payı yüzde 18. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan 2 bin kişi düzeyindeki artışla 715 bin kişi geldi ve toplam turist sayısındaki payı yüzde 5.6. Dördüncü İngiltere'den 270 bin kişi ve yüzde 75 artışla toplam 632 bin kişi geldi. Beşinci Polonya'dan 214 bin kişi ve yüzde 127 artış, 383 bin kişi geldi.ANTALYA'YA EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELERAntalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:"Hollanda yüzde 45 artış, 374 bin kişi. Kazakistan yüzde 3 artış, 244 bin kişi. Romanya yüzde 66 artış, 192 bin kişi. Belçika yüzde 36 artış, 185 bin kişi. İsrail yüzde 2 düşüş, 170 bin kişi. Çekya yüzde 97 artış, 164 bin kişi. Beyaz Rusya geçen yılla aynı, 163 bin kişi. Danimarka yüzde 30 artış, 153 bin kişi. İsveç yüzde 60 artış, 152 bin kişi. Litvanya yüzde 54 artış, 134 bin kişi. Slovakya yüzde 59 artış, 121 bin kişi. İsviçre yüzde 50 artış, 106 bin kişi. Fransa yüzde 48 artış, 91 bin kişi. Avusturya yüzde 71 artış, 85 bin kişi. Norveç yüzde 53 artış, 78 bin kişi. Moldova yüzde 13 artış, 75 bin kişi. Macaristan yüzde 75 artış, 70 bin kişi. İran yüzde 32 düşüş, 69 bin kişi. Finlandiya yüzde 49 artış, 55 bin kişi. Irak yüzde 2 düşüş, 46 bin kişi. İtalya yüzde 62 artış, 17 bin kişi. KKTC yüzde 24 düşüş, 15 bin kişi. Slovenya yüzde 155 artış, 13 bin kişi."UÇAK SAYILARI DA REKOR KIRDI2018'de Antalya Havalimanı'nda dış hatlardan toplam 138 bin 79 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda ise 52 bin 798 uçak iniş- kalkış gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı'na dış ve iç hatlar gelen- giden toplam uçak sayısı ise 190 bin 877 olarak gerçekleşti. Buna göre yıl ortalamasında saatte havalimanına iniş-kalkış yapan uçak ortalaması yaklaşık 22 adet oldu. Bu rakam temmuz ve ağustos aylarında ise rekor seviyelere yükseldi. Temmuz ayında iç ve dış toplam uçak sayısı 27 bin 270, ağustosta ise 26 bin 966 oldu. Temmuzda saatteki uçak sayısı 37'ye yükseldi.

FOTOĞRAFLI