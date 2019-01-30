Antalya Körfezi'ndeki balık türlerinin yerini 'işgalci' Kızıldeniz türleri alıyor/ Ek fotoğraflar

Antalya Körfezi'ndeki balık türlerinin yerini 'işgalci' Kızıldeniz türleri alıyor/ Ek fotoğraflar

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