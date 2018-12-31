Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA, () - ANTALYA için Salı sabahı başlayıp Çarşamba gününe kadar çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya ve çevrelerinde Salı günü saat 03.00 sıralarında başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-100 Kg/m2), 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



