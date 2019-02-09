Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açıldı

DÜNYADA sadece 6- 7 havalimanında bulunan ve Türkiye'de ilki Antalya Havalimanı'nda kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dört bakanın katılımıyla yapıldı. Uyarı sistemi, 100 kilometre yarıçaplı kapsama alanındaki yağışlı hava kütlelerini ve rüzgâr hareketlerini tespit ederek, gerekli önemleri alma imkanı tanıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'de ilk olarak Antalya Havalimanı'nda kurulan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda üst düzey yöneticinin katılımıyla yapıldı.HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN CİROSU 25 MİLYAR DOLARUyarı sisteminin uçuş emniyetine büyük katkı sağlayacağını belirten Fuat Oktay, son 16 yılda her alanda AK Parti iktidarları döneminde büyük gelişmeler kat edildiğini, havacılıkta kat edilen mesafe ile özellikle gurur duyduklarını açıkladı. AK Parti iktidarları döneminde, yurt dışı uçuş noktasının 60'dan 316'ya yükseldiğini anlatan Fuat Oktay, “Geldiğimiz bu seviye ile yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız. 16 yılda havalimanı sayısını 22'den 56'ya çıkardık. Toplam uçak sayımız 2002'de 150'lerdeydi. Şimdi ise 500'ün üzerine çıktı. Havacılık sektörünün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolar seviyesine yükseldi" dedi.2022'DE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANIAntalya Havalimanı'nın yolcu trafiğinin 16 yılda 3 kat arttığını dile getiren Oktay, "2003 yılında 10 milyon 371 bin olan yolcu trafiği, geçen yıl 31 milyon 566 bine ulaşmıştır. 2018 yılı Antalya'ya gelen turist sayısı 12,4 milyondur. Gazipaşa Havalimanı'ndan sonra şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı, Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanının inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp, hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.100 KİLOMETRE YARIÇAPI KAPSIYORAntalya'da son afette ortaya çıkan zararları telafi etmek, olası benzer zararların önüne geçmek için gereken çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Fuat Oktay, Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin de bu yönde yapılan teknolojik altyapı çalışmalarına bir örnek olduğunu kaydetti. Uyarı sistemi sayesinde 100 kilometre yarıçaplı kapsama alanındaki yağışlı hava kütlelerini ve rüzgâr hareketlerini tespit ederek gerekli önemleri almaya imkân tanındığını söyleyen Oktay, “Havacılık sektörünün faaliyetlerini olumsuz etkileyen ve uçuş emniyeti açısından risk oluşturan tehlikelerden birisi, uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları ani rüzgar kırılımlarıdır. Yani özellikle kara ve deniz etkileşimi sebebiyle havalimanlarında alçak seviye rüzgar değişimleri yaşanabilmektedir" diye konuştu.Oktay, Antalya Havalimanı'nın ani rüzgar değişimlerine açık olması ve yoğun uçuş trafiği olması sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uyarı sistemini ilk olarak Antalya Havalimanı'na yapılmasını kararlaştırdığını dile getirdi. Sistemden elde edilen sonuçlara ve sistem performansına göre, ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da yaygınlaştırılmasının mümkün olacağını belirten Oktay, “Dünyada da sayılı havalimanlarında bulunan sistemin uçuş emniyetine ve havacılık sektörümüze önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.BAKAN PAKDEMİRLİ, 20 YIL ÖNCEKİ ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜNÜ ÖRNEK VERDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havacılık sektörü ve özellikle uçuş güvenliği açısından yağmur, kar, fırtına, dolu, kuvvetli rüzgar, yoğun sis gibi meteorolojik olaylara karşı sistemin büyük önem taşıdığını belirtti. Pakdemirli, sistemin önemini 20 yıl önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşadıkları ve ölümden döndükleri bir olayı örnek vererek özetledi. Pakdemirli, “Yaklaşık 20 sene önce 4 kişilik bir uçakla Esenboğa Havalimanı'na yaklaşırken, son yaklaşmada uçak 2 pilotun iradesi dışında tamamen terse döndü. Biz direksiyon, devriye kumandası hepsini verdik, ama Rabbim yardım etti, tekrar uçağı düz konuma getirmeyi başardık ve indik. Çok rahatlıkla ölebilirdik. Bu tarz meteorolojik gelişmiş gözlem istasyonlarının bulunması son derece önemli" dedi.Meteorolojinin yaptığı uyarıları vatandaşların dikkate alması yönünde de uyarıda bulunan Bakan Pakdemirli, afetlerde zarar gören TARSİM dışında kalan çiftçiler için ödemelerin de önümüzdeki günlerde valilik aracılığıyla yapılmaya başlanacağını açıkladı.'ÜÇ KITANIN ORTASINDA KİLİT DURUMDAYIZ'Sistemin Antalya Havalimanı'nda tabiat kaynaklı bazı risklerin önüne geçmeyi amaçladığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise bugün tüm dünyada hava ulaşımının en popüler ulaşım türü olduğunu, yolcu ve kargo taşımacılığının devamlı büyüdüğünü kaydetti. Geçen yıl dünyada 4,3 milyar insanın 38 milyon uçakla yolculuk yaptığını belirten Turhan, “Küresel ticaretin yüzde 35'i ve ticaretin yüzde 90'ı havayoluyla sağlandı. Havacılık faaliyetleri bugün dünyada sadece ulusal, bölgesel değil, küresel gelişme ve kalkınmanın da en büyük unsurlarından biri. Ülkemiz de çok şükür oldukça avantajlı. Üç kıtanın ortasında kilit ülke durumundayız" diye konuştu.YOLCU SAYISI 210 MİLYONA YÜKSELDİBugün ülkemizin dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Turhan, “Yolcu sayısı 210 milyona çıkarken kapasite hedefimizi de 450 milyona yükselttik. Sektörde 205 bin istihdam, ciro da 11 kat artarak 111 milyar TL'ye çıktı. THY 52 bin çalışanıyla dünyanın en çok tercih edilen markası ve bilinirlikte dünyada ikinci sırada ve birinciliğe doğru ilerliyor. Milletimizin zafer abidesi İstanbul Havalimanı ise dünya sivil havacılık siteminin kalbi olma yolunda" dedi.DÜNYADA 6- 7 HAVALİMANINDA VARDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu sistemin Tokyo'dan Almanya Frankfurt'ta dünyada 6-7 havalimanında kurulduğunu söyledi. En çok uçan insanlardan biri olarak sistemin kendisini de yakından ilgilendirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bir Antalyalı olarak da Türkiye'de ilk defa bu sistemin kurulması beni mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok havalimanında kurulacak. Bugün uçaklardaki sistemler hangi bulut tehlikeli, hangisi tehlikesiz, nerede hava boşluğu var veya yok tespit edebiliyor. Rüzgarın şiddetini de tespit ediyor. Ama özellikle kalkarken veya inerken rüzgar kırılımını uçaklardan tespit etmek kolay olmuyor ve o yüzden sistem bize büyük bir yeniliği sunuyor" diye konuştu.HAVALİMANINDA DAHA GÜVENLİ TRAFİKÇavuşoğlu, "Antalya Havalimanı kent ekonomisinin başat sektörü, turizm için olmazsa olmazı, şahdamarıdır. Antalya'ya gelen turistin yüzde 98'i Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla gelir. Geçen yıl 200 bine yakın uçak iniş kalkış, 25 milyonu yabancı, 33 milyonluk yolcu hareketi oluşmuş. Antalya Havalimanı'ndan bahsederken büyük bir ekonomiden bahsediyoruz ve 15 gün önce Antalya ve havalimanını da içine alan hortum olayında da gördük ki; bu ve benzeri yatırımlara havalimanı ve Antalya'nın ihtiyacı vardır. Bu yatırım, havalimanı trafiğinin daha güvenli yapılmasını sağlayacaktır" dedi.100 KİLOMETRE ÇAPINDA BİLGİ VERECEKAlçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi, pilotların tehlikeli bölgelerden kaçınmaları ve uçuş güvenliği sağlıyor. Açılış programında sistemle ilgili bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Coşkun, sistemin yaklaşık 100 kilometre çapındaki yağış hava kütleleri ve rüzgar hareketlerini tespit edebildiğini, ayrıca radarın tespit edemediği 20 kilometrelik alanda kapalı havalarda lazer ışınlarıyla rüzgar hareketlerini tespit edebildiğini söyledi.

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