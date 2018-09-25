Antalya'da turistlerin havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - HAVA sıcaklığının 31 derece olduğu Antalya'da, turistler, sonbahar mevsiminde havuz ve plaj keyfi yapmayı sürdürüyor.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da havuzlar, turistlere kaldı. Yaz sezonu boyunca binlerce turistin ağırlandığı Aqualand Su Parkı'na gelen turistler, çocuklarıyla eğlenip, tatilin tadını çıkarıyor. Kimileri çocuğuna yüzme öğretmeye çalışırken, kimileri de onlarla havuzda oyunlar oynuyor. Bazı yetişkinler ise su kaydıraklarından kayarak, eğlenceli vakit geçirdi.

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