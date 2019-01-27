Antalya'da hortum ve yağışın zararı büyük (2)

SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

'1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE HASAR VAR'

Kaymakam Haluk Şimşek, "Dün öğleden sonra etkili olan dolu ve aşırı yağıştan dolayı 15 mahallemizde seralarda hasar meydana geldi. En büyük hasarı cam ve plastik seralar gördü. Burada cam seralarda kırılan camları temizlemek ve yenilemek çok zor. İçerisindeki ürünler de zarar gördü. Şu an Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam yok ama 1000 dönümün üzerinde seralarda hasar var. Daha net hasarı tespit edemedik. Üreticilere manevi destek veriyoruz. Bu tespit çalışmalarını yapıp, valilik ve bakanlığımıza bildireceğiz. Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna kadar bildiğimiz kadarıyla hasar var ama şu an Serik dün itibarıyla dolu ve hortumdan sonra en çok hasar gören ilçelerden biri" diye konuştu.

'BÜTÜN EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ'

Burmahancı Mahallesi'nde seraları hasar gören üreticiler de aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu sırasında ceviz büyüklüğünde yağış olduğunu anlattı. Seraların ve içindeki mahsulün zarar gördüğünü kaydeden üreticilerden biri, "Zararımız çok büyük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Devlet büyüklerimizden buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan Aksu Çayı'nda sürüklenen tekneler ise Kundu bölgesinde karaya oturdu. Bazı tekneler yan yatıp, suya gömülürken, bazıları da denize sürüklendi. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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