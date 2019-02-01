Antalya'da güneş keyfi

ANTALYA'da geçen hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketinin ardından bugün güneş açmasını fırsat bilenler, sahile koştu.

Geçen hafta boyunca Antalya'yı etkisi altına alan fırtınanın ardından yüzünü gösteren güneş, kent sakinlerini sevindirdi. Bir hafta süresince sağanak yağış ve hortumlarla mücadele eden Antalyalılar, güneşin yüzünü göstermesinin ardından soluğu sahilde aldı. Kimisi ailesiyle balık tuttu, kimisi güneş banyosu yaptı. Sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra, yağmur nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan çocuklar da aileleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.



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