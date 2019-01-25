Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi/ Ek fotoğraf

Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi/ Ek fotoğraf

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