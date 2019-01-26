Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (8)

İŞ YERLERİNDE ZARAR BÜYÜK

Antalya'da hortum nedeniyle Lara'daki Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yan yana hizmet veren restoran, diş hastanesi ve çiçekçinin önündeki dev reklam tabelaları devrilerek çevreye saçıldı. İş yerlerinin camlarını kıran hortum, binaların duvarlarını yerinden söktü.

Hortum sırasında korkudan dükkanın içine kaçtığını belirten Gökhan Gali Gökmen, deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Hortum ile birlikte tabela ve güneşliklerin yerinden sökülerek etrafa savrulduğunu anlatan Gökmen, "Hortumla birlikte dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Çok korktuk ve dükkanımızın içine doğru kaçtık. Dışarısı sessizleştiğinde ise manzarayı görünce şaşkına döndük. Yan yana üç iş yerinin camları kırılmış, sandalyeleri etrafa saçılmıştı. Savaş alanı gibiydi. Tesellimiz can kaybı olmaması. Maddi hasarımızı bir şekilde karşılayacağız" dedi.

Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye sevk edildi. Ardından gelen belediye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışma yaptı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, ()

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