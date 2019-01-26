Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (7)

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan Yüce Camii'nin minaresi, hortum nedeniyle yıkıldı. Hortum ve fırtınan savurduğu minarenin parçaları, sokakta park halinde olan araçların üzerine düştü. Minarenin kalan kısmı da itfaiye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı.

Aynı sokakta çok sayıda binanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi de fırtına nedeniyle savrularak, araçların üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği sokak, polis ekipleri tarafından yaya ve araç geçişine kapatıldı.

HEYELAN OLUŞTU

Konyaaltı ilçesi Altınyaka Mahallesi Üçoluk mevkiinde ise aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle karayolunda göçük meydana geldi. Üçoluk ve Konyaaltı ilçesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.

BİR TEKNE BATTI

Fırtına ve hortum Kaleiçi Yat Limanı'nda bağlı teknelerde de hasara neden oldu. Şiddetli fırtınada birbirine çarpan teknelerde büyük zararlar oluştu. 5 metre uzunluğundaki bir tekne ise battı.

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