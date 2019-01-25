Antalya'da fırtına ve hortum felaketinin yaraları sarılıyor

Tolga YILDIRIM- Ramazan SARIKAYALI- Suat SÖĞÜT/ANTALYA, () - ANTALYA'da, dün saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtınanın bölgede yol açtığı hasar, sabah günyüzüne çıktı. Kemer ile Kumluca'da iki ayrı noktada denizde oluşan ve karada etkili olan hortum felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kemer'e gelerek, Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde takip edip, yetkililerden bölgedeki hasarla ilgili bilgi aldı.

Merkez Muratpaşa ve Konyaaltı'nın yanı sıra Kemer, Finike, Kumluca, Serik, Demre ve Kaş ilçelerinde dün etkili olan hortumda 2 kişi yaşamını yitirirken, dereye uçan otomobilde bulunan Kader Buse Acar (20), akıntıya kapılarak, kayboldu. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Evlerin çatılarını uçuran hortumda ağaçlar devrildi, dev dalgalar sahili döverken, seralarda ve ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi. Hortum, kentte hasar konusunda da ağır bilançoya neden oldu. Seralar başta olmak üzere ekili alanların yanı sıra birçok ev ve iş yerinde ağır hasar oluştu.

Antalya Valiliği'nde oluşturulan kriz masası yönetiminde, kentte hasar tespit çalışmalarına başlandı. Milyonlarca liralık hasara yol açtığı belirtilen hortumun, turizmin yanı sıra Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak görülen Antalya'ya faturası ağır oldu. Hortumun mağdurlarının yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Fırtına nedeniyle enerji kesintisi yaşanan Finike'de, ilçenin tamamına elektrik verildi. İlçede hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğle saatlerinde fırtına ve hortumun etkili olduğu Kemer'e geldi. Bakan Pakdemirli, Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti, yetkililerden bölgedeki hasarla ilgili bilgi aldı. Pakdemirli, ardından hortum felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine geçti.

İLÇEDE HOPARLÖRDEN UYARI

Kumluca ilçesinde dün meydana gelen hortum sonrası çok sayıda sera ve narenciye bahçesi zarar gördü. Çoğunlukla domates, patlıcan, biber, salatalık seraları ile portakal ve limon bahçelerinde Kumlucalılar, hasar olmayan ürünlerini kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililerin hasar tespit çalışmaları yaptığı bölgelerde üreticiler de sabahın ilk ışıklarında yıkık seralarına gelerek, meyve ve sebze toplamaya başladı. Seraların yanı sıra bölgede tarım işçilerinin konakladığı bazı evlerin çatısının uçtuğu, hasar gördüğü gözlendi. İlçede belediye hoparlöründen anonsla da zaman zaman şiddetli olabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

ÇİFTÇİLER SAĞLAM ÜRÜNLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

İlçede domates serası zarar gören üreticilerden İsmail Demirel, ailesiyle sabah erken saatlerde seraya gelerek, zarar görmeyen ürünleri topladıklarını anlattı. Devletten destek beklediklerini dile getiren Demirel, "Dün 5 dakika içinde yaşanan hortumda her şeyimiz gitti. Mağdur olduk. Domates, her şey zarar gördü. Ortakçıyım, sigortam yok. Hasadımızı yeni yapıyorduk ancak hortum sonrası hasadımız bitti artık. Kurtarabileceğimiz ürünleri kurtarmaya çalışıyoruz. Zararım 300 bin lira" dedi.

'İŞÇİLER CANINI ZOR KURTARDI'

Çiftçilerden Muhammet Çelik, dün denizden oluşan hortumun iç kesimlere kadar 10 kilometrelik hatta etkili olduğunu söyledi. Çelik, "Dün hortum sırasında serada çalışan işçilerimiz vardı. Bölgedeki seralarda genellikle domates var. Bölgede hasar tespiti yapılıyor. Patlıcan, biber, salatalık tüm ürünlerimiz zarar gördü. Ben de seradaki zararımı inceliyorum. Üretim şartları bu sene yağıştan selden dolayı kötüydü. Bu ürün fiyatlarına da yansıdı. Çiftçi para kazanacağı zaman hiçbir şey kalmadı. Serada çalışan işçilerimiz canını, evdeki çocuklarını zor kurtardı" diye konuştu.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtınanın bugün de kentte etkili olacağı, güney yönlerden zaman zaman 100 kilometrenin üzerinde esmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisinin kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

DÜN NE OLDU?

Antalya ve ilçelerinde, dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, öğle saatlerinde fırtınaya çevirdi. Öğleden sonra Kumluca ve Kemer'de etkili olan iki hortum, yıkıp geçti. Saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtına ve yağmur, Antalya ve batı ilçelerinde felakete yol açtı. Evlerin çatısını uçuran, teknelerin batmasına neden olan, seraları yerle bir eden hortum ve fırtınada çatıdan uçan cisimlerin çarptığı Berivan Karakeçili (13) ve hortumun savurduğu belediye işçisi Bayram Demir (40) yaşamını yitirdi. 15 kişinin yaralandığı felakette, Kemer'deki Ağva Deresi'ne uçan otomobildeki Kader Buse Acar ise kayboldu.



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