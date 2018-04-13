Antalya'da deprem (2)

İKİ ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen depremin ardından iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde saat 20.15’te AFAD'a göre 4.8’lik deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi’nden alınan verilere göre ise ilk depremin ardından yarım saat içerisinde 2.1 ve 2 şiddetinde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi 4.7 olarak açıkladığı ilk depremi 4.5 olarak revize etti.



FOTOĞRAFLI