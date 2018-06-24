Antalya'da coşkulu seçim sonucu kutlaması

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Ak Parti'liler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kesin olmayan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Ak Parti'lilerin sevincine MHP'liler de eşlik etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Antalya Ak Parti İl Binası önünde toplanan partililer, çevre yolunu trafiğe kapattı. Ak Parti'lilere, MHP'liler de eşlik etti. Şarkı ve marşlar eşliğinde meşaleler yakıp ellerindeki Türk bayraklarını sallayan partililer, 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yaptı. İl binası önündeki üst geçidi dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan atarak sevgi gösterisinde bulundu. Genç kızlar, ellerindeki bayrakları sallayarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırdı. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra meşale şovlarının yapıldığı kutlamalarda, Ak Parti marşları çalındı.

Her yaştan partilinin katıldığı kutlamalarda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçlar arasında halay çekenler ilginç görüntüler oluşturdu. Kimileri oyun havası şarkılarına oynayarak eşlik etti. Araçlarının camlarından parti bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının fotoğrafının olduğu bayraklar sallayan partililere, yol kenarındaki vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.



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