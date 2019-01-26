Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20), arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Kemer ilçesinde önceki gün hortumun savurması sonucu Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı gece ara verilen arama çalışmaları saat 09.00'da yeniden başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile iki arama kurtarma köpeği katıldı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürütüyor.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Baba Acar, yetkililerden bilgi aldı. Dünya yapılan çalışmalarda Kader Buse Acar'ın omuz çantası bulunmuştu.

Diğer yandan Kadar Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın Akdeniz Üniversitesi beyin cerrahi sevisindeki tedavisi sürüyor. Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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