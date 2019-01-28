Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

BABASI ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını, babası Ahmet Acar da takip ediyor. Sanayi sitesindeki arkadaşına ait tekneyle arama çalışmalarını izleyen baba Acar, bir süre sonra sahile gelerek, arama- kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Yorgun olduğu ve konuşmakta zorlandığı gözlenen Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara, devlet büyüklerine ve arama- kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Acar, "Çalışmalar istenilenden çok fazla; ama bu bir candı. Benim de durumum kötü. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum, ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Ahmet Acar, Buse'nin annesi Ayla Akkın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hastaneden taburcu edilmek üzere olduğunu söyledi.

Konyaaltı Kaymakamı ve Kemer Kaymakam Vekili Kamil Köten de arama- kurtarma çalışmalarının 5'inci gününde 123 kişilik ekiple havadan, karadan ve denizden çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Kaymakam Köten, "Bugün 123 kişi çalışıyoruz. Bunun 29'u suda çalışıyor. Karada da 90'dan fazla kişi çalışıyor. Ağırlık şu anda denize verilmiş durumda. Karada 10'dan fazla dalgıç çalışıyor; ama yavaş yavaş karadaki arama faaliyetleri azalacak. Şu anda denizde de Sahil Güvenliğimizin gemisi var, botu var. Jandarmamızın botu var. Dolayısıyla hem su altı akıntısı hem deniz üstü hareketlere göre sağlı sollu ve denizin derinliğine doğru dalgıçlarımızla ve havadan drone ile takip ediyoruz. Hava müsait olduğu zaman helikopterler de devreye giriyor. Her açıdan çocuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çantası, ayakkabısı bulundu" diye konuştu.

Bugün ilk defa arama çalışmaları Ağva Deresi ve ormanlık alanın dışında, ağırlıklı olarak denizde yapıldı. Çalışmalarda arama- kurtarma ekiplerinde bulunan botların denizden sahile yanaştırılabilmesi için geçici iskele yapıldı. Denizdeki arama çalışmalarında, TCSG 33 Bot Komutanlığı'nın yanı sıra 'TCSG Yaşam' adlı arama- kurtarma gemisi de kullanıldı.

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