ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede aşırı yağışın ardında dolunun da oluşturduğu olumsuz hava koşulları ve dalgıç ekiplerin elindeki demir çubukların paratoner etkisi yapma ihtimaline karşı ekipler sudan çıkarıldı. Bölgede hava koşullarının normale dönmesinin ardından çalışmalara yeniden devam edileceği belirtildi.
Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede aşırı yağışın ardında dolunun...
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
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