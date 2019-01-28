Antalya'da Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

BUSE'Yİ DEREYE SAVURAN HORTUM 4 KİLOMETRE UZAKTAN GELMİŞ

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak Perşembe günü Kader Buse Acar ve annesi Ayla Akkın'ı Ağva Deresi'ne sürükleyen hortumun, olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti'nde başladığı belirlendi. Hortumun, Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde yaklaşık 4 kilometre karada ilerleyerek Ağva Deresi'ne ulaştığı belirtildi. İlk tespitlere göre hortumun güzergahındaki yaklaşık 1500 çam ve sedir ağacını devirdiği tespit edildi, antik kentte ise bir zarar olmadığı belirlendi.

Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hortumun ormana verdiği zararı tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan hortumun dereye sürüklediği araçtan yaralı kurtulan Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın tedavi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. Akkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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