Antalya'da Ak Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP 1, HDP 1 milletvekili çıkardı

ANTALYA, () - ANTALYA'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 16 milletvekilliğinin dağılımı Ak Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP 1 ve HDP 1 olarak gerçekleşti. 1 Kasım 2015'teki seçimde 14 milletvekilinin dağılımı Ak Parti 7, CHP 5 ve MHP 2 olmuştu.

Seçim sonuçlarına göre Ak Parti adayları Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Senanur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, CHP adayları Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, İYİ Parti adayları Feridun Bahşi, Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, MHP adayı Abdurrahman Başkan, HDP adayı Kemal Bülbül Antalya Milletvekili seçildi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 10 yasama döneminde görev aldığı TBMM'ye 11'inci dönem için seçildi. TBMM'deki yeni dönemde ilk oturumu Meclis'teki en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Deniz Baykal yönetecek.

HDP DIŞINDAKİLERİN ORANI DÜŞTÜ

HDP dışındaki partilerin, 1 Kasım 2015 genel seçimlerine göre oy oranlarında düşüş oldu. Ak Parti, CHP ve MHP'nin oy oranı gerilerken, HDP'nin arttı. Seçime ilk kez giren İYİ Parti ise Antalya'da yüzde 17 oy oranına ulaştı.

ANTALYA AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

* MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968'te Antalya Alanya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. New York Long Island Üniversitesi Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu üyesi. 22, 23 ve 24. Dönem Antalya Milletvekil. 2010-2012 döneminde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığına seçildi ve bu göreve getirilen ilk Türk Parlamenter oldu. Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı. Son hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Mevlüt Çavuşoğlu, evli ve bir çocuk babası.

* MUSTAFA KÖSE: Mustafa Köse, 27 Haziran 1977'te İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2015 yılına kadar 14 yıl serbest avukatlık yaptı. Ak Parti Antalya İl Başkanlığı görevinde bulundu. Yeryüzü Vakfı (Antalya İHH) kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi. Antalya Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı üyesi. 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu üyeliğine, 2. Devrede de Anayasa Komisyonu Sözcülüğüne seçildi. Ak Parti 2 ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Köse, evli ve 3 çocuk babası.

* SENANUR ÇELİK: 15 Ağustos 1986'da doğdu. Antalya, Alanyalıdır. 2004 senesinde Üsküdar Amerikan Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini İngiltere'de Warwick Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2007'de başarı derecesiyle tamamladı. 2008'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi denklik programından mezun oldu. Bir uluslararası hukuk firmasında dört yıl avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi.

25 ve 26. Dönemde Ak Parti Antalya Milletvekili seçildi. Haziran 2016'dan beri Ak Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Sena Nur Çelik, çok iyi düzeyde İngilizce, başlangıç seviyesinde Arapça biliyor.

* İBRAHİM AYDIN: İbrahim Aydın 13 Haziran 1962'de Antalya Manavgat'ta doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Antalya Ormanspor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aydın, 2 çocuk babası.

* ATAY USLU: Atay Uslu, 1970'te Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1 yıl süreyle İngiltere Leicester Üniversitesi'nde eğitim aldı. Eğirdir, Gediz Kaymakam Vekilliği, Yenişarbademli, Taşlıçay, İbradı Kaymakamlığı ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Van Vali Yardımcısıyken yaşanan büyük felaket sonrası Deprem Koordinasyon Merkezi Yöneticiliğini yürüttü. 2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı olarak atandı. Göçmenlerin ve sığınmacıların Türkiye'ye uyumları konusunda çalışmalar yaptı. İngilizce bilen Atay Uslu, evli ve 3 çocuk babası.

* KEMAL ÇELİK: Kemal Çelik 1 Şubat 1956 tarihinde Serik'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünden mezun oldu. 980-1990 yılları arasında çeşitli ilçelerde kaymakam olarak görev yaptı. 1990-1995 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1995-1997 yılları arasında Hakkari Valisi olarak görev yaptı. 4 Nisan 1997'de Emniyet Genel Müdürü oldu. 1999 seçimlerinde DYP Antalya Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. İyi derecede İngilizce bilen Kemal Çelik evli ve 3 çocuk babası.

ANTALYA CHP MİLLETVEKİLLERİ

* DENİZ BAYKAL: 20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayımlandı. 9 Eylül 1995 tarihinde seçildiği CHP Genel Başkanlığı görevinden 10 Mayıs 2010 tarihinde ayrıldı. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babası.

* ÇETİN OSMAN BUDAK: 29 Haziran 1960'ta Antalya'da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. 2009 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2013 yılında ikinci defa ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığına ve aynı yıl TOBB Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 25 ve 26'ncı Dönemde CHP'nden Antalya Milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Evli ve iki çocuk babası.

* RAFET ZEYBEK: 1962 yılında Antalya'nın Serik ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Farklı illerde cumhuriyet savcılığı görevinde bulundu. 9 yıl Antalya Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. 25. dönem milletvekili adayı oldu. Serbest avukatlık yapıyor.

* AYDIN ÖZER: 1962 Antalya Kumluca doğumlu. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında CHP Kumluca İlçe Başkanlığı, 1999 yılında Kumluca Belediye Başkanı Adaylığı, 2004-2009 yılları arasında Antalya İl Genel Meclis Üyeliği, 2011 yılı Genel Seçimlerinde 24. Dönem Antalya Milletvekili adaylığı ve değişik dönemler kurultay delegeliği görevlerinde bulundu. Halen Kumluca ilçesinde örtü altı tarım üretimi yapıyor. Özen evli ve 1 çocuk babası.

* CAVİT ARI: 1968 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Antalya'da serbest avukat olarak çalışıyor. 2003 yılında CHP'de siyasete başladı. 2009- 2014 yıllarında Antalya İl Genel Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.

2014 Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı oldu. 12 Ekim 2014 tarihinde seçildiği CHP Antalya İl Başkanlığı görevinden milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

ANTALYA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

* FERİDUN BAHŞİ: 1959'da Antalya'nın Yukarı Karaman köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Bahşi, hukuk kariyerine Edirne'de ceza hakimi olarak başladı. Ardından Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur'da ceza hakimliği yaptı. Kahramanmaraş'ta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe Seçim Kurulu Hakimliği, daha sonra Konya'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak Ankara'da Çocuk Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.

* HASAN SUBAŞI: Hasan Subaşı 1950 yılında Elmalı'da doğdu. İlk ve ortaokulu Antalya'da, liseyi İstanbul Işık Lisesi'nde, üniversite eğitimini 1968-1972 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Siyaset yaşamına Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları'nda başladı. İl yönetiminde görev aldı. 1989-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden iki dönem Antalya Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.

* TUBA VURAL ÇOKAL: İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata Koleji'nde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göz Hatalıkları Uzmanlığı ihtisasını 2003 yılında, fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University'de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı.

ANTALYA MHP MİLLETVEKİLİ

* ABDURRAHMAN BAŞKAN: 1964 yılında Zile'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı. 1983-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı ve ziraat mühendisi olarak mezun oldu. İş hayatına 1991-1995 yılları arasında uluslararası bir tarım şirketinde, mühendis ve yönetici olarak başladı. Halen Başkan Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 2015 yılında 25. Dönem Tokat Milletvekili seçildi. 2018 yılında MHP 12. Olağan Kongresinde de yine MYK üyeliğine seçildi.

ANTALYA HDP MİLLETVEKİLİ

* KEMAL BÜLBÜL: 1963 yılında Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1986 yılında Adıyaman'da öğretmenliğe başladı. Eğit- Sen ve Eğitim- Sen kurucularından. 1997 yılında öğretmenlikten istifa etti. Kapatılan HADEP Ankara İl Başkanlığı'na seçildi. HADEP'in 2003 yılında kapatılmasının ardından 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu'nda 4 dönem yöneticilik ve Genel Başkanlık yaptı. Evli ve bir çocuk babası.

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