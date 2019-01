Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () -BODRUM'da yaşayan Ayşe Abuşoğlu (38), anne sütü ve bebeğin ilk saç tellerinden yaptığı tasarımları sanat eserine dönüştürüyor. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı tasarımlara da imza atan Abuşoğlu son olarak kanla yüzük, bileklik ve kolyeler de tasarlamaya başladı.

Bodrum'da eskiden bir kamu bankasında çalışan Ayşe Abuşoğlu, 4 yıl önce anne oldu. O dönemde bebeğini emzirirken aklına, "Acaba bu anne sütünü saklayabilir miyim" sorusunun geldiğini belirten Abuşoğlu, bu konuyu araştırmaya başladı. Hatıra biriktirmeyi seven biri olduğunu vurgulayan Abuşoğlu, internetteki araştırmaları sırasında, anne sütünün saklanabildiğini, bunu yurt dışında bir annenin taşlaştırarak mücevher haline getirdiğini öğrendi. Abuşoğlu, buradan yola çıkarak çok farklı bir kimyası olan anne sütünü saklamak için Ar-Ge çalışmasına başladı. 1,5 yıl süren çalışması sonucunda Abuşoğlu, anne sütünü taşlaştırmayı başardı. Kendisi gibi bu heyacanı yaşayan başka anneler olabileceğini düşüncesinden yola çıkıp, bir tasarım şirketi kurduğunu belirten Abuşoğlu, daha sonra yaşanan süreci şöyle aktardı:

"KOSGEB'in girişimcilik kursuna gittim ve şirketi kurduktan sonra hibe desteği aldım. Bu şekilde anne sütü ile takı tasarımlarına başladım. Daha sonra anne sütü yetmez, bunu bebeklerin saçlarıyla da taçlandırmak lazım diye düşündüm. Çünkü bu dünyada olan bir şey değildi. Anne sütünün ardından bu sefer bebeklerin saçlarını kullanarak tasarımlar yaparak kolyeler üretmeye başladık. Başta harf ve çeşitli figürler olarak başlayan çalışmalarımız şu anda sanata dönüştü. Çeşitli manzaralar, ay-yıldızlar, anne-bebek figürleri gibi artık saçla neredeyse altın ve gümüş kolye, bileklik ve yüzüklerin üzerine tablo yapar hale geldik."

'SIRADA KANLA YAPILAN TASARIMLAR VAR'

Abuşoğlu, anne sütü ve bebek saçından yaptıkları tasarımlara, bir polis eşinden gelen talep üzerine kan kullanarak yapılan tasarımları da eklediklerini söyledi. Abuşoğlu, kan ile yapılan tasarımlara özellikle polis ve asker eşlerinden büyük talep geldiğini kaydetti.

'HER TASARIM FİDANA DÖNÜŞÜYOR'

Yaptığı her tasarım için müşterileri adına TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidan diktiğini vurgulayan Abuşoğlu, "1,5 yıl gibi bir süre zarfında 1000'in üzerinde fidan bağışı yapmışız. Küçücük bir işletme olarak biz bunu başarabildiysek, büyük işletmeler de bu işe bir el atsalar aslında Türkiye'de ağaç dikecek arazi bulamayız diye düşünüyorum. Büyük firmalara da buradan ilham kaynağı olmak istiyoruz" dedi.

Abuşoğlu, anne sütü, saç ve kan kullanarak yaptığı kolye, bileklik ve yüzüklerin fiyatlarının 300 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini söyledi.



FOTOĞRAFLI