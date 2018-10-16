Ankara'yı toz bulutu sardı

Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara semalarında da etkili oldu.

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu'da etkili olan toz bulutu, başkent Ankara'da da gökyüzünü kapladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Toz bulutu, kentin bir çok yerinden net olarak görülürken vatandaşlar nefes almakta zorluk çektiğini ifade etti.



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