Ankara Valisi Şahin, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle buluştu

ANKARA Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Şahin, "Bu toprakların bedeli her zaman kan ve can olmuştur" dedi.15 Temmuz Derneği tarafından Aydınlıkevler Altınkoru Salonu'nda düzenlenen kahvaltılı buluşmaya, Ankara'da yaşayan 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınları ve gaziler katıldı. Vali Şahin, zaman zaman şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Ama böyle toplu bir organizasyonda ilk defa bir aradayız. İnşallah bundan sonra bir çok sefer beraber olma fırsatını da buluruz" dedi.Çalışmalarında şehit yakınları ve gazilerin hep ön planda olduğunu kaydeden Vali Şahin, "Siz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizler için gündemin birinci maddesidir. Çünkü hem kıymetli şehitlerimizin bizlere emanetisiniz; ama ondan çok daha önemli bu milletin, tarihin derinliklerinden beri olduğu gibi bugün de her biriniz şeref ve övünç kaynağısınız. Dolayısıyla sizler bizim her zaman aklımızda, fikrimizde ve gündemimizin birinci maddesindesiniz. Bunu böyle bilmenizi istirham ediyorum" diye konuştu.'BU TOPRAKLARIN BEDELİ KAN VE CAN OLMUŞTUR'Vali Şahin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın dünyanın en kıymetli noktalarından olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Tarih boyunca herkes bu coğrafyaya sahip olmak istemiş; çünkü bu coğrafyaya sahip olmak aslında dünyanın hemen hemen 4'te 3'üne hükmedebilmek demektir. Dolayısıyla bu coğrafya herkesin iştahını kabarttığı için de her zaman kavgaların, çekişmelerin ve mücadelelerin de maalesef bir sahası olmuştur. Ama bu coğrafyaya en çok bizim milletimiz yakışmış. Bin yıldan fazladır biz bu coğrafyada başı dik, onurlu ve her zaman da hür bir şekilde yaşadık. Ama bu şimdiye kadar bir bedelle oldu. Bu toprakların bedeli hiçbir zaman parayla, bir müdahale aracıyla ölçülü olmamıştır. Her zaman bu toprakların bedeli kan ve can olmuştur. Bu anlamda bizim milletimiz düğüne gider gibi ölüme giden bir millettir. Ölümü bir yok oluş değil, aksine yeni ve çok daha mutlu bir hayatın başlangıcı olarak görür bu yolda.''Vali Şahin, konuşmasının ardından kahvaltıda şehitlerin yakınları ve gazilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

