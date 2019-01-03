Ankara'da öğretim görevlisini öldüren zanlı, adliyede (1)

ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...

Ankara'da öğretim görevlisini öldüren zanlı, adliyede (1)
ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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