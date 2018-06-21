Ankara'da Mogan Gölü'ne 15 bin yavru balık bırakıldı

ANKARA'da Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanabilmesi için başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında düzenlenen programla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'ne 15 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Gölde düzenlenen programa, Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'MOGAN GÖLÜ OLTA BALIKÇILIĞINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

Programda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı'nın tarım alanları ve su kaynakları bakımından çok önemli bir potansiyelini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara denize kıyısı olmamasına rağmen sahip olduğu göletlerle önemli bir balık üretme potansiyeline sahiptir. İşte bu potansiyelin geliştirilmesi ve su ürünlerinin miktarını arttırma adına Ankara genelinde balıklandırma çalışmaları başlattık. Son yıllarda başlattığımız bu çalışmalarla 2 milyon balığı Ankara gölleri ile buluşturduk. Bugün de olta balıkçılığı için çok önemli nokta olan Mogan Gölü'ne 15 bin adet sazan balığı bırakacağız. Ayrıca bugün Akdeniz Su Ürünleri Müdürlüğü ve Kepez Üretim Tesisleri'nde üretilen ve oksijenli su ile Ankara'ya getirilen 202 bin yavru balığı Ankara'daki diğer göllerimizle de buluşturuyoruz. Atılan balıkların 3-4 sene sonra 70 santimetreye kadar ulaşacağına inanıyoruz. Mogan Gölü yapılan temizlik çalışmalarıyla beraber amatör olta balıkçılarının rahatlıkla balık tutabileceğini bir nokta haline gelecektir."

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise Mogan Gölü'nün Ankara'nın doğal güzelliği ile bir incisi olduğunu belirterek, Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları sona erdikten sonra eski güzelliğine kavuşacağını ve olta balıkçılığın gelişeceğini söyledi.



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