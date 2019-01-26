Ankara'da Mehmetçik Camisi törenle açıldı

ANKARA, () - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Mehmetçik Camii törenle açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, caminin isminin çok kıymetli olduğunu söyleyerek "Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna ülkesine hizmet eden Mehmetçiklerimizin adını verdik" dedi.

Altındağ Belediyesi'nce Feridun Çelik Mahallesi'nde yaptırılan caminin açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda okul, cami, spor tesisi, polis karakolu ve sağlık merkezleri gibi sayısız yatırım gerçekleştirdiklerini, Altındağ'ı Ankara'nın hatta Türkiye'nin modern yüzü haline getirdiklerini söyledi. Mehmetçik Camii'nin isminin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Tiryaki, şunları söyledi:

"Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna ülkesine hizmet eden Mehmetçiklerimizin adını verdik. Mimarisiyle kültürümüze uygun camiler yapmak için gayret ettik. Selçuklu mimarisine uygun inşa ettiğimiz camilerimiz geniş, ferah ve yemyeşil bahçelerin içinde yer alıyor. Cemaatin hayır dualarının yükseldiği camilerimizde herkes gelip rahatça ibadet edecek. Seçime kadar Altındağ’a karşı borcumuz olan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. İnsanların ve Mevla’nın razı olacağı işler yapmaya gayret ettik. Projelerimizi 100 yıl sonrasını planlayarak gerçekleştirdik. Altındağ, Türkiye’nin en hızlı değişen ilçesidir. 49 tane biten ve açılışını yapacağımız tesis var."

Milletvekili Orhan Yeğin de, "Mehmetçik Camii mimarisi ve yeşil alanı ile Altındağ’a değer katacak" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, caminin açılışı gerçekleştirildi.

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