Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (3)

BANKTA KARDAN ADAM

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da ilginç kar manzaraları ortaya çıktı. Ankaralılar, beyaza bürünen parklarda kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bilkent'teki parkta gezenler, bankta oturan kardan adam yaptı. Bazı kişiler şapkası, atkısı ve güneş gözlüğüyle ilgi çeken kardan adamın dizine uzanıp çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.



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