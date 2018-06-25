Ankara'da AK Parti'li ve MHP'lilerden seçim kutlaması

ANKARA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası AK Parti'liler ve MHP'liler sevinç gösterisinde bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanmasına ve Cumhur İttifakı'nın seçim sonuçlarına sevinen AK Parti'liler ve MHP'liler Başkent'te sokaklara döküldü. Araçlarıyla Ankara'da konvoy yapan AK Parti'liler ve MHP'liler büyük sevinç yaşadı. Eskişehir yolunda oluşan uzun araç kuyruğu sonrası trafik durma noktasına geldi. Araçlarıyla Söğütözü'nde bulunan AK Parti Genel Merkezi önüne gelen binlerce vatandaş, burada sevinçlerinde bulundu. Sıhhıye'den Kızılay'a çıkan yol ise güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı Yüksek Seçim Kurulu çevresinde ise çok sayıda polis görev yapıyor.



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